Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Массовое отключение электричества в Екатеринбурге произошло из-за несанкционированной рубки леса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании «Россети Урал».

Наталья Диева ЛЭП

Неизвестные граждане рубили деревья в охранной зоне ЛЭП в Юго-Западном лесопарке города. В результате оказался поврежден воздушный участок высоковольтной линии.

Когда специалисты прибыли на место инцидента, лесорубов там уже не было.

Как сообщало ИА REGNUM, без света утром 14 сентября оказались 27 600 горожан и 85 учреждений социальной сферы.