Чебоксары, 14 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом остаётся практически на прежнем уровне. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 14 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 73. Напомним, что с начала сентября максимальный суточный прирост случаев заражения составил 78.

Победили болезнь 29 675 пациентов, в том числе за последние сутки переболел 61 человек. Доля выздоровевших составляет 90,68%.

Всего жертвами коронавируса в Чувашии стали 2 150 пациентов, из них за последние сутки скончались восемь человек.

Отметим, что в Чувашии в рамках акции «Волна здоровья» из 200 отобранных в республике пациентов 56 направлены в федеральные центры для оказания дальнейшей медицинской помощи.