Медынь, Калужская область, 14 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Медыни Калужской области по соседству со строительством новой школы на 1000 мест, где образовательный процесс начнется с 1 сентября 2022 года, расположена киностудия «ВоенфильмМедынь». Генеральный продюсер киностудии Игорь Угольников намерен открыть киноклассы в будущем образовательном учреждении. Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На базе киностудии «ВоенфильмМедынь» откроют киноклассы для школьников

О своих планах отечественный продюсер, режиссер, телеведущий и актер Игорь Угольников рассказал губернатору Калужской области Владиславу Шапше, который накануне посетил в Медыни строящуюся школу и объекты кинокомплекса. В их числе — взлетно-посадочная полоса, ангар, в котором будут воссоздаваться и реконструироваться исторические боевые машины. Директор музея военной техники Вадим Задорожный рассказал губернатору о своей коллекции, часть которой представлена на территории комплекса. Она включает образцы танков, самолетов, бронетранспортеров и гражданской техники времен минувшей войны.

По словам Угольникова, на базе киностудия «ВоенфильмМедынь». местные школьники смогут осваивать различные кинематографические профессии, учиться режиссуре, компьютерной графике, пиротехнике, шить костюмы. Те, кто сумеет проявить свой талант и получит высокую оценку экспертов, будут иметь льготы при поступлении во Всероссийский государственный институт кинематографии в Москве.