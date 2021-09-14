Сыктывкар, 14 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили 215 человек, 192 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19, выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, за сутки в республике скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии коронавирус унес 1591 жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 17 837 человек.