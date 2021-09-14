Тамбов, 14 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Тамбовской области 14 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 827 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 876 пациентов, в том числе 65 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 835 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.