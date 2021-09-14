Валенсия, Испания, 14 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит от одного до полутора месяцев из-за травмы. Об этом 14 сентября сообщает Marca.

Steindy Денис Черышев

Черышев получил повреждение в матче четвёртого тура чемпионата Испании против «Осасуны» (4:1). В добавленное к первому тайму время он попросил замену и покинул поле, держась за колено.

После игры стало известно, что у 30-летнего игрока растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

В текущем сезоне чемпионата Испании Черышев провёл четыре матча и отдал одну результативную передачу.