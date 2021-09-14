Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Министерство транспорта Ростовской области намерено провести аудит такси. Цель инспекции — навести порядок в отрасли пассажирских перевозок легковым такси.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс. Такси

В настоящее время, считают чиновники, сфера находится, по сути, в бесхозяйном состоянии. Должный контроль к транспорту отсутствует, как и регулярность его проверок. Это создаёт угрозу жизни и здоровья пассажиров.

При этом важно создать единые условия работы для всех участников рынка — и региональных перевозчиков, и федеральных агрегаторов. В частности, сервис «Яндекс. Такси» заподозрен в монополизации.

«У агрегаторов в ночное время или в непогоду стоимость поездки резко возрастает. Я понимаю, что это коммерческая деятельность, но у неё же есть и социальная функция. К примеру, человек очень торопится. А в такси ценник в это время втрое выше обычного, и человек вынужден платить. Тот же «Яндекс.Такси» или какое-то другое приложение. Элементарно происходит сбой, оплатил, деньги списываются, машина не пришла. Заказали другую. Говорят: «Три минуты», а жду пятнадцать. Бывают такие ситуации, но всё это попахивает монополизмом. Должна быть какая-то более чёткая система работы», — считает заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов (цитата donnews.ru).

ИА REGNUM напоминает, что работа профильных служб компании «Яндекс» регулярно вызывает нарекания как пользователей, так и других участников рынка, которые обвиняют «Яндекс» в стремлении к установлению монопольного положения.