Владимир, 14 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Во Владимирской области 14 сентября подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 502 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 47 тыс. 310 пациентов, в том числе 208 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1829 человек. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.