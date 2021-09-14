Москва, 14 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию. Такие меры главе государства необходимо соблюдать из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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Уточняется, что об этом российский лидер сообщил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября во время общения с параолимпийцами президент РФ Владимир Путин заявил, что вскоре может уйти на карантин, так как многие люди вокруг него заразились коронавирусом. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выразился «образно», когда говорил о карантине.