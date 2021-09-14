Пенза, 14 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки еще 235 человек получили положительные результаты теста на коронавирус, накануне заболели 232 человека. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 14 сентября в регионе подтверждено 66 758 заражений.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Выздоровели за все время 55 760 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 236 человек. Скончались от COVID-19 всего 2389 жителей, из них за последние 24 часа — 20 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки от ковида умер 781 житель. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 194 249 летальных исходов.

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