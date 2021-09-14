Брюссель, 14 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В настоящее время общеевропейская прокуратура ведет расследование 300 дел о финансовых правонарушениях на общую сумму €4,5 млрд. Об этом 14 сентября сообщает Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры Тине Холлевут.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

«Это довольно значительная сумма», — отметила она.

Кроме того, Холлевут отметила, что прокуратура может предъявить первое обвинение уже в конце текущего года и потому первые возбужденные ею дела могут быть рассмотрены в национальных судах в 2022 году.

Также представитель прокуратуры уточнила, что часть из этих дел возбудили ранее и передали в прокуратуру национальные власти стран Евросоюза после ее создания, а часть — ведомство возбудило самостоятельно, включая по наводкам общественности различных стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Бельгии передали в распоряжение Украины «легендарное» научно-исследовательское судно «Бельгика», которое было флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет.