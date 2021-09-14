Москва, 14 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Если «Яндекс» не встретит сопротивления со стороны заведомо более слабых игроков, то другие просто потеряют стимул вести бизнес в интернете, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Алексей Алексеев Офис Яндекс

«Судебные процессы, в ходе которых онлайн-ретейлеры обвиняют поисковые машины в усугублении неравенства, начались около 15 лет назад, сразу, как только компания Google начала доминировать на глобальном рынке поисковых услуг.

Онлайн-магазины обнаружили свою полную зависимость от источников трафика, а источник поискового трафика в глобальном интернете — один, это Google. В России с этим дело обстоит немного лучше, потому что помимо «Яндекса» есть Google.

В нашем случае Google играет роль того самого необходимого конкурента «Яндексу», которого у него самого на глобальном рынке нет. Судя по тому, что 15 лет спустя Google стал только больше (выручка — $220 млрд, рыночная капитализация — $1,9 трлн), но и магазины не вымерли, можно сделать вывод, что сосуществование поисковика и менее крупных конкурентов всё-таки возможно.

При этом потребители трафика, разумеется, не хотят попасть в полную зависимость от поисковой машины и просят от государства помощи в её регулировании. По большому счёту это не вопрос справедливости, вопрос честности, а вопрос вектора развития.

С одной стороны нам полезно, когда в стране есть популярная национальная поисковая машина. Нигде в мире, кроме США, Китая и России сопоставимых проектов нет. Чтобы конкурировать с Google, а также с новыми экосистемами, вроде Сбера, «Яндексу» нужны ресурсы, ему необходимы новые драйверы роста и нужно использовать синергию с поисковой машиной.

С другой стороны, именно эта синергия, которую собственные проекты «Яндекса» могут извлечь из партнёрства с поисковиком — это такое конкурентное преимущество, запрет которого другие игроки рынка должны стараться пролоббировать.

И нельзя даже сказать, что запрет на синергию безусловно плох. Ведь, если «Яндекс» сможет развиваться, куда захочет, не встречая сопротивления со стороны заведомо более слабых игроков, то другие просто потеряют стимул вести бизнес в интернете.

Именно сейчас китайские власти всерьёз настроились ограничивать всесилие Alibaba, Tencent и Baidu, поскольку боятся, что из-за укрепления этих гигантов другие китайские предприниматели потеряют вкус к риску и инновациям.

Вообще говоря, история показывает, что без попытки масштабной расправы со стороны государства, крупные корпорации до конца надеются, что их оставят в покое. В самом деле, разве Билл Гейтс был виноват, что вовремя подметил технологическую волну персональных компьютеров и сделал операционную систему MS DOS для этого рынка?

Разве справедливо было приговорить его компанию принудительно устанавливать конкурирующее программное обеспечение на десктопы? К тому же, хотя компания и повиновалась, конкурентов это тогда всё равно не спасло.

Аналогично сейчас сопротивляются и Facebook, и Apple, которых тоже обвиняют в монопольных практиках. Да и китайские интернет-гиганты, наверное, до конца не верили, что государство проявит жёсткость. А вот Microsoft после шумных судебных процессов 90-х сумела сделать выводы, адаптироваться, и сейчас претензии к ней не звучат.

Вероятнее всего, дальновидная тактика «Яндекса» сейчас должна состоять в том, чтобы пойти на уступки. Однако принять такое решение менеджменту будет очень трудно, потому что придётся поставить инвесторов перед фактом необходимости немного сдерживать рост собственных проектов, чтобы дать возможность выжить конкурентам.

Каким инвесторам это может понравиться? Только самым опытным и дальновидным, а остальные, конечно, будут удручены», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщает ИА REGNUM, в Арбитражном суде Москвы 22 сентября 2021 года десять IT-компаний выступят против «Яндекса». В дискриминации «Яндекс» обвинили онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», Zoom и др.

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