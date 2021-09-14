Уфа, 14 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате ДТП в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что днем в Кумертау на ул. Энергетиков произошло столкновение встречных автомобилей «Лада Приора», за рулём которого находился 32-летний мужчина, и «Hyundai Solaris», под управлением 33-летней женщины.

Отмечается, что в результате удара автомобиль «Лада Приора» наехал на трубопровод. В этом дорожно-транспортном происшествии получили травмы водитель и три пассажира отечественной автомашины. Их срочно госпитализировали.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии три человека пострадали в ДТП с участием мотоблока.