Киев, , 12:08 — REGNUM Премьер-министр Денис Шмыгаль не имеет серьёзных претензий к работе своего правительства.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

Об этом он сказал на пресс-конференции 14 сентября, комментируя возможные кадровые изменения в кабинете министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хотелось бы, чтобы правительство работало идеально, но не ошибается тот, кто не работает. Правительство работает, а дальше посмотрим… Ошибки могут быть, их необходимо исправлять», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что серьезных претензий к министрам, о которых можно было бы рассказать на пресс-конференции, у него нет.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа президент УкраиныВладимир Зеленский дал понять, что в ближайшее время в правительстве страны грядут очередные отставки. В начале сентября и в руководстве Верховной рады, и в руководстве фракции «Слуга народа» заявили, что во второй половине месяца планируется смена 3−4 министров действующего правительства. При этом все комментаторы отказались называть конкретные фамилии министров, которые находятся под угрозой увольнения.