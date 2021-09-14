Чебоксары, 14 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Чувашские оперативники во взаимодействии с кемеровскими полицейскими раскрыли попытки мошенничества под видом служителей церкви. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Разбирательства начались в июне 2020 года, когда двое чебоксарцев обратились в полицию после звонка неизвестного от имени якобы руководителя Чебоксарско-Чувашской епархии. В полиции отмечают, что аферист просил пожертвования для лечения священнослужителя, попавшего в дорожно-транспортное происшествие.

35-летний чебоксарец и 48-летняя жительница города не поверили злоумышленникам, обратившись к правоохранителям.

В ходе следствия в поле зрения оперативников попал ранее судимый 33-летний житель Кемеровской области. Полиция его также считает причастным к другим фактам мошенничества в отношении жителей ряда регионов России. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой мошенников в Чувашии стала семья. Аферисты представились полицейскими, выманив у трёх доверчивых жителей почти 900 тыс. рублей.

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