Липецк, 14 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Липецкой области 14 сентября подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 49 тыс. 619 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 43 тыс. 392 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 249 — за последние сутки.

За весь период скончались 1525 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.