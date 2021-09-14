В Вологодской области за сутки ковид подтвердился у 225 человек
Вологда, 14 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки число больных COVID-19 пополнили 225 человек. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Mos.ru
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По данным штаба, 13 сентября от коронавирусной инфекции скончались восемь жителей региона, всего с начала пандемии — 1741.
Всего с начала пандемии инфекцию выявили почти у 65 тысяч жителей региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области план по ковид-вакцинации выполнили на 40%.