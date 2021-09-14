Красногорск, 14 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 14 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 796 случаев новой инфекции. Эта цифра на 38 превышает аналогичный показатель 13 сентября. Тогда на территории региона выявили 758 новых случаев, а днем ранее — 718.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 сентября в России за сутки выявили 17 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.