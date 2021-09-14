Москва, 14 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Главный фактор, который в РФ будет влиять на стоимость новостроек, — это запасы ликвидности у застройщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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«Продолжительность охлаждения рынка недвижимости зависит от многих факторов, и по некоторым из них сохраняется высокая степень неопределенности, — сказала Школьная. — В рамках тех сценариев, которые мы рассматриваем в качестве наиболее вероятных, снижение цен на наиболее перегретых рынках мы будем наблюдать в период ближайших 6−18 месяцев. При базовом сценарии в среднем по стране никаких резких скачков цен мы не ждем, коррекция будет плавной. Также мы не исключаем, что на наименее конкурентных региональных рынках цены продержатся на текущих уровнях чуть дольше, чем в среднем по стране».

В итоге, как пояснила Школьная, главным определяющим фактором будет уровень запасов ликвидности у застройщиков.

«У подавляющего большинства из них запас небольшой, застройщики будут вынуждены снижать цены», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России на рынке жилья происходит плавное выравнивание баланса спроса и предложения.