Лондон, 3 мая, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Чиновники ряда европейских стран опасаются, что конфискация замороженных активов России может обернуться шквалом репарационных требований. Об этом 3 мая написала газета Financial Times.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Некоторые европейские чиновники также опасаются, что такой шаг вызовет шквал репарационных требований, связанных с многолетними спорами», — говорится в публикации.

В качестве примера автор назвал споры различных стран с Германией после двух мировых войн и претензии к империалистическим державам со стороны их бывших колоний.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая газета Financial Times написала, что Индонезия и Саудовская Аравия призвали ЕС отказаться от идеи изъять замороженные активы России из-за опасения за будущее собственных хранящихся на Западе средств. Отмечалось, что вопрос о вероятной конфискации российских активов расколол G7, потому что США, Канада и Великобритания высказались в пользу такого решения, а Япония, Франция, Германия и Италия крайне осторожны в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля назвал «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы возможную конфискацию Западом активов России. Он подчеркнул, что российская сторона в этом случае будет судиться и перспективы у исков будут хорошими.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 апреля отметил, что Москва не может дать полностью симметричный ответ на возможное похищение США российских активов. Политик подчеркнул, что Россия может дать на это только асимметричный ответ, который будет не менее болезненным.