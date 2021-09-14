Магас, 14 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Ингушетии попал под суд бывший руководитель администрации Насыр-Кортского округа города Назрани Бекхан Кодзоев. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере из корыстной заинтересованности с использованием служебного положения.

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Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, пишет «Интерфакс».

Напомним, в 2020 году чиновника уличили в предоставлении земельных участков в обход закона. Путем внесения ложных сведений в документы он выдал разрешение на предоставление земли ряду граждан, нанеся ущерб государству на 1,2 млн рублей.