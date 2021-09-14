Кишинёв, 14 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Сотрудники минсельхоза Молдавии проверили информацию о том, что фермер якобы выбрасывает яблоки, которые не может подать. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Rsn.kaluga.ru Яблоки

Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором фермер выгружает яблоки на землю на краю сада. Ролик сопровождался комментарием, что урожай приходится выбрасывать, так как не получается продать.

Сообщается, что представители ведомства нашли того фермера и попросили прокомментировать видео. Он рассказал, что таким образом подготовил урожай для покупателя, который взял урожай на переработку.

«Стороны договорились, что завод предоставит фермерам большегрузный транспорт для перевозки фруктов, который самостоятельно заберёт их у въезда в сад», — сообщили в минсельхозе.

Стоит отметить, что в 2018 году многим молдавским фермерам пришлось выбросить часть урожая яблок, так не получилось реализовать урожай.