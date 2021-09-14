Москва, 14 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В России на рынке жилья происходит плавное выравнивание баланса спроса и предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала информацию о том, что в Москве наблюдается снижение цен на новостройки.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«После корректировки условий льгот по ипотеке происходит плановое выравнивание баланса спроса и предложения, — сказала Школьная. — Фактически цены предложения стали снижаться уже в июне, до того как новые условия по льготам вступили в силу. Ажиотаж прошел, потребитель стал более разборчив и требователен. Застройщики наименее качественных и/или наиболее переоцененных проектов вынуждены снижать цен».

По ее словам, в 2021 году ожидается значительное по сравнению с 2020 годом увеличение числа сделок с обременением, как правило, в виде ипотеки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России еще долго будет наблюдаться тренд понижения спроса на ипотечные кредиты.