Иркутск, 14 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Забайкальцев приглашают к обсуждению выбора места для установки памятной стелы «Чита — город трудовой доблести». Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

(сс) LxAndrew Площадь Ленина. Чита

Как отметил председатель оргкомитета «Чита — Город трудовой доблести» Александр Скачков, наделением столицы Забайкалья высокого звания установлена историческая справедливость, и труд забайкальцев увековечен.

«Мы всецело благодарны ветеранам, историкам, ученым, нашим землякам — всем, кто принимал участие в достижении этого звания», — подчеркнул Александр Скачков.

Как пояснил глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов, сейчас для установки несколько вариантов: в аэропорту города Читы, на въезде на КСК, площадки на пересечении улиц Карла-Маркса и Магистральная, на кольце улиц Бабушкина-Баргузинская, вблизи «Мегаполис-Спорт». Обсуждается установление памятных знаков в каждом районном центре Забайкалья».

Также будет проведен конкурс на разработку макета стелы, учреждена памятная медаль «Чита — город трудовой доблести».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа» одобрил присвоение столице Забайкальского края почётного звания «Город трудовой доблести».

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