Москва, 14 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий — второй пакет мер поддержки, сообщается на сайте правительства.

Nalog.ru «Заботься о будущем — плати налоги»

Предполагается, в частности, что в ноябре будут представлены предложения по введению так называемого цифрового налога для иностранных компаний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости ввести так называемый налог на Google в Госдуме заявляли неоднократно, иностранные компании платят НДС в российский бюджет с интернет-продаж своего контента или услуг.

При этом в правительстве активно обсуждают введение дополнительного «цифрового налога» в 3%, его будут обязаны платить зарубежные корпорации (в том числе маркетплейсы) с дохода, который они получают от российских пользователей — через платежи или монетизацию обезличенных данных (например, для таргетирования рекламы).

Полученные с зарубежных корпораций налоги собираются направить на льготы для отечественных цифровых компаний.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Яндекс» на сегодня представляет собой группу компаний, корнями уходящую в Нидерланды, считающиеся офшором. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яндекс» учреждено в сентябре 2000 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения, уставный капитал — 16,605 млн рублей. Директор ООО — Елена Бунина. Владельцы юрлица — компания из Нидерландов КОО «Яндекс Б. В» с долей 99,99% и международный фонд «Фонд общественных интересов» (Калининград). Последний учрежден в марте 2020 года другим офшором — публичной компанией с ограниченной ответственностью «Яндекс Б. В». В том же документе уточняется, что «бенефициарным владельцем компании является Аркадий Юрьевич Волож».

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