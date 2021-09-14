Москва, 14 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, что не смогла присутствовать на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным, поскольку принимала участие в соревнованиях. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС.

Samuel Blanck Мария Ласицкене

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе», — сказала Ласицкене.

Она добавила, что участие в соревнованиях было важно с точки зрения подготовки к стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы.

Напомним, ранее Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, выиграла финал Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире (2,05 м) и победила на турнире в Берлине.