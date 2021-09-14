Якутск, 14 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Якутии продолжается доставка топлива и продуктов питания в рамках северного завоза. План выполнен на 77,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе ГУП ЖКХ Якутии.

Mil.ru Северный завоз

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Топлива доставлено 85,4% от запланированного или 380,3 тыс. тонн. В целом в пункты назначения привезли 345,9 тыс. тонн грузов или 77,7%. В том числе в отдалённые поселения Якутии отправили навигацией 367,1 тыс. тонн угля, 53,9 тыс. тонн нефтяного и 24,1 тыс. тонн газоконденсатного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, доставка грузов в труднодоступные населённые пункты Якутии проходит в сложных условиях. Осуществлять северный завоз мешал дым лесных пожаров и аварийные отключения электричества в портах.