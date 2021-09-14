Джакарта, 14 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Папуа 56% детей в возрасте до 4 лет не имеют свидетельства о рождении, сообщает CNN Indonesia.

United Nations Photo Индонезийская семья

Результаты исследования также показывают, что лишь 17,7% детей имеют справку о рождении.

В провинции Папуа 65% детей не имеют свидетельства о рождении.

Одна из причин низкого уровня обеспечения свидетельствами о рождении в Папуа связана с отсутствием контакта между жителями и руководителями регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии оценивает вероятность сильных дождей в 27 провинциях страны в период с 13 по 20 сентября 2021 года.