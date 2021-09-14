Мурманск, 14 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус унес восемь жизней. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1949 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 13 сентября в регионе был выявлен 141 случай COVID-19. Лидер по приросту заболевших — областной центр (+54). Всего на лечении находится 14 291 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за неделю сократили более ста ковидных коек.