Казань, 14 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Казани автопарк зимней уборочной техники насчитывает 560 единиц. В настоящее время к работам в зимних условиях подготовлено 60% (335 машин) от общего количества техники. За счет республиканского бюджета будет отремонтирована 51 машина. Завершить полную подготовку уборочной техники планируется в срок до 15 октября, заявил 14 сентября заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы благоустройства, Игорь Куляжев.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

С его слов, общая площадь территорий, которые предстоит убирать в зимний период, увеличится на 400 тыс. кв. метров и составит почти 22 млн кв. метров. На прирост площадей повлиял ввод эксплуатацию новых участков дорог, выполнение работ по реконструкции дорожного полотна, строительство тротуаров и расширение существующих проезжих частей.

«Обязанности по содержанию дорог возложены на четыре генподрядные организации, имеющие договорные обязательства до конца этого года. Подрядные организации на 2022 год будут определены по результатам конкурсных процедур», — отметил Куляжев.

Отслеживать работу техники будет навигационная система контроля. На оборудование установили дополнительные датчики и внедрили в систему все маршруты уборки дорог. Это позволит отследить работу техники на маршрутах и эффективность очистки дорог, исходя из погодных условий.

Для противогололедной обработки дорожного покрытия имеется 5 тыс. тонн реагентов, дополнительно планируется поставить еще 27 тыс. тонн. Площадь обработки составит 10 млн кв. м. Песко-соляной смеси заготовят в объеме 80 тыс. тонн, уточнил спикер.

Для утилизации снега задействуют семь стационарных снегоплавильных пунктов. Временное складирование снежных масс будет организовано на пяти площадках.

Для обработки дворовых территорий заготовлено почти 9 тыс. тонн песко-соляной смеси и свыше 250 тонн реагента.

Как сообщало ИА REGNUM, весной на улицах Казани установили видеодатчики для фиксации передвижения уборочной техники и анализа потребности в очистке дорог.

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