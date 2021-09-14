Абакан, 14 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали двое мужчин — 63-летний и 70-летний.

С начала 2021 года в Хакасии умер 651 ковид-пациент, за весь период пандемии — 1020.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлено уже 36 934 носителя коронавируса, выздоровели 33 585 человек.