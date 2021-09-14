Киев, 14 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Украина выполнила все условия МВФ для получения очередного кредитного транша от фонда, заявил на пресс-конференции 14 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

ИА REGNUM МВФ — Украина

Шмыгаль отметил, что в Киеве ожидают позитивных выводов миссии МВФ, которая запланирована на следующую неделю.

«После миссии проходит 5−7 недель подготовки и заседания МВФ, и сразу после этого идет транш. Ждём, что ориентировочно в конце ноября — начале декабря будет возможен транш МВФ, в размере 750 млн долларов», — сказал глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что последний на сегодня транш от МВФ Украина получила еще в июне 2020 года, для чего ей пришлось принять закон о продаже земли. После этого отношения между Киевом и фондом долгое время фактически были заморожены. В конце августа МВФ перечислил Украине $2,7 млрд безвозмездной «коронавирусной» помощи.