Эксперты объяснили, почему нельзя резко тормозить перед дорожными ямами
Москва, 14 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Водителям в России не стоит резко тормозить непосредственно перед дорожными ямами. Об этом рассказали эксперты «Российской газеты».
Эксперты объяснили, что резкое торможение перед неровным дорожным покрытием приводит к тому, что пружины и амортизаторы сжимаются сильнее обычного, а автомобиль как бы «клюёт носом».
При езде на высокой скорости и резком торможении перед ямой происходит распределение энергии от удара при столкновении с неровным краем ямы по всему шасси. В такой момент люди в салоне испытывают дискомфорт. Также возрастает риск пробить покрышки и погнуть диски колес в этот момент.
Поэтому эксперты советуют начинать тормозить за пять — семь метров до ямы. За это время подвеска разгрузится, а передние пружины и амортизаторы разожмутся. А нагрузка на переднюю часть автомобиля уменьшится.
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