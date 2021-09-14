Москва, 14 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Водителям в России не стоит резко тормозить непосредственно перед дорожными ямами. Об этом рассказали эксперты «Российской газеты».

Андрей Репин ИА REGNUM В этих ямах дорог нет

Эксперты объяснили, что резкое торможение перед неровным дорожным покрытием приводит к тому, что пружины и амортизаторы сжимаются сильнее обычного, а автомобиль как бы «клюёт носом».

При езде на высокой скорости и резком торможении перед ямой происходит распределение энергии от удара при столкновении с неровным краем ямы по всему шасси. В такой момент люди в салоне испытывают дискомфорт. Также возрастает риск пробить покрышки и погнуть диски колес в этот момент.

Поэтому эксперты советуют начинать тормозить за пять — семь метров до ямы. За это время подвеска разгрузится, а передние пружины и амортизаторы разожмутся. А нагрузка на переднюю часть автомобиля уменьшится.

Ранее автомобильные эксперты подсказали, как правильно выбрать прицеп к машин. Так, в первую очередь подходить к выбору прицепа нужно исходя из своих потребностей.

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