Красногорск, 14 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. После резонансного убийства пенсионерки мигрантами, вызвавшее народные волнения в подмосковном селе Бужаниново, в регионе проверят места проживания мигрантов. Об этом 14 сентября у себя в телеграм-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

Глава Подмосковья отметил, что безопасность жителей не должна ставиться под угрозу. Поэтому все места, подобные общежитию мигрантов в Бужаниново, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Если в ходе проверки будет выявлено нарушение законодательства, виновные понесут ответственность, пообещал губернатор.

«К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и тем более преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться», — написал Воробьев.