Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 сентября.

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За сутки с COVID-19 не смогли справиться 15 женщин в возрасте от 48 лет до 91 года и 12 мужчин в возрасте от 50 до 92 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами коронавируса стал 6 371 житель Ростовской области.