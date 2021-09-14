Самара, 14 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. 12 новых арт-объектов от Samara Ground Art Festival 2021 открыли в Самаре в День города. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Шалопай»

Сообщается, что художники на протяжении двух недель трудились над 12 уникальными арт-объектами. Так, стрит-арт художник Покрас Лампас специально для фестиваля в Самаре создал металлическую скульптуру, «вдохновившись размышлениями о будущем культуры».

«Самара открыта к экспериментальным и смелым проектам. Максимально поддерживает их в технической и в творческой части. Здесь я представил свою первую скульптуру, установленную в городском пространстве. Я очень рад, что такой сложный проект был доведен до конца. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моему эскизу и собрать эту конструкцию в достаточно сжатые срок. Для меня это большая гордость, ведь я и в прошлом году сделал очень значимый арт-проект в Самаре и продолжаю в этом году, не уменьшая масштаб», — приводит пресс-служба слова художника.

Отмечается, что после представления арт-объектов в Самаре художники начнут работать в рамках второго этапа фестиваля в Тольятти.

«Уже сейчас в Самаре проходят культурные события мирового масштаба. В этом году мы будем проводить фестиваль и в Тольятти, где уже нас очень ждут. Ведь в Автограде таких проектов не происходило, наверное, никогда. Думаю, что мы смогли удивить областную столицу, и с Тольятти у нас тоже все получится», — приводит пресс-служба слова идеолога проекта Samara Ground, руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководителя офиса приоритетных проектов главы Самарской области Александра Васильева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Samara Ground Art Festival — это международный арт-проект, который проходит в Самаре городе уже во второй раз. На фестивале запланированы встречи знаменитых художников с творческим сообществом.