Нью-Дели, 14 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Количество умерших в северном штате Индии Уттар-Прадеш от лихорадки денге выросло до 120. Об этом 14 сентября сообщает газета The Times of India.

Москит — переносчик вируса лихорадки Денге

Уточняется, что в число жертв начавшейся две недели назад эпидемии лихорадки денге входит около 90 детей, включая доставленную 13 сентября в одну из больниц округа Фирозабад с симптомами заболевания пятилетнюю девочку, так и не получившую медпомощь из-за нехватки больничных коек и медицинского персонала.

Также отмечается, что на данный момент государственных и частных больницах штата Уттар-Прадеш проходит лечение порядка 12 тыс. больных лихорадкой денге.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что признаки неизвестной вирусной болезни, от которой в индийском штате Уттар-Прадеш скончались десятки людей, похожи на симптомы лихорадки денге.