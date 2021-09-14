Астрахань, 14 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Астраханской области в отношении исполняющего обязанности директора «Астраханмелиоводхоз» возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По версии следствия, в ноябре 2020 года с компанией был заключен государственный контракт по реконструкции насосной станции в Приволжском районе. Подозреваемый угрожал директору фирмы проблемами с реализацией контракта, если тот не заключит договор субподряда с подконтрольной ему ООО «РСП Сантехник». Подконтрольная исполняющему обязанности директора фирма должна была заменить кровлю и благоустроить объект, но не выполнила работу до конца. При этом её руководитель продолжал давить на директора «Астраханмелиоводхоз», и тому пришлось оплатить работу полностью, а потом за свои средства доделывать её.

Из-за этого были нарушены сроки исполнения строительству гидротехнических сооружений по государственному контракту и станцию после ремонта не сдали вовремя.

Подозреваемого заключили под стражу.