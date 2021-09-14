Москва, , 11:59 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оценивает выборы в той или иной стране, исходя из географического принципа. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 14 сентября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Mid.ru

«Мы видим, как ОБСЕ, которая находится в Вене, разделила свою оценку электоральных процессов просто по практически географическому признаку — к западу от себя и к востоку от себя», — сказала Захарова.

Она отметила, что с августа 2020 года в страны Западной Европы по линии ОБСЕ либо вовсе не направляли наблюдателей, либо направляли экспертные команды. Однако об отсутствии претензий к выборам это не говорит. Так, в ОБСЕ заявляли о грубых нарушениях на норвежских выборах.

Что касается стран восточнее ОБСЕ, то туда направляют массированные миссии, с большим числом участников, добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось отправлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму РФ из-за «настойчивых требований» российских властей об ограничении числа наблюдателей. В России эти требования объяснили мерами безопасности в условиях пандемии, но в Бюро сочли, что такое наблюдение полностью теряет смысл.

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