Москва, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Главной задачей Соединённых Штатов на Украине является сдерживание Украины. Именно на это направлен проект Вашингтона по демократизации Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Читайте также: Госдеп США пообещал помощь Украине от Вашингтона

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель — давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что «основной целью и основной площадкой этой концепции» является Россия.

«Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также по теме: Зеленский раскрыл подробности переговоров с президентом США

При этом, подчеркнула Захарова, интересам народа Украины этот проект совершенно не отвечает.

«В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано всё против интересов народа этой страны», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут выполнять в полной мере свои обязательства по обеспечению безопасности Украины.