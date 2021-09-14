В МИД РФ назвали главную цель американской «демократизации» Украины
Москва, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Главной задачей Соединённых Штатов на Украине является сдерживание Украины. Именно на это направлен проект Вашингтона по демократизации Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Она подчеркнула, что «основной целью и основной площадкой этой концепции» является Россия.
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При этом, подчеркнула Захарова, интересам народа Украины этот проект совершенно не отвечает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты будут выполнять в полной мере свои обязательства по обеспечению безопасности Украины.