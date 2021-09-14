Белгород, 14 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Новую спецтехнику получили 14 сентября сотрудники МЧС Белгородской области. Пожарные машины направят в девять муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Https://belregion.ru Новые пожарные автомобили

10 автомобилей на сумму более 80 млн рублей приобретены по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области». Все они оснащены современным оборудованием. По словам руководителя регионального управления МЧС Сергея Потапова, такая программа реализуется впервые. Ключи от автомобилей, которые заступят на службу в девяти муниципалитетах, вручал врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Продолжаем капитально ремонтировать и строить новые пожарные части по всей Белгородской области. Делаем всё для того, чтобы помочь обеспечить безопасность наших жителей и комфортную работу спасателей. Огромная благодарность за то, что 24 часа в сутки, семь дней в неделю вы несёте службу, рискуете своей жизнью во благо других. Пусть учебных выездов у вас будет больше, чем по тревоге. Удачи и сухих рукавов!» — пожелал пожарным руководитель области.

До конца 2021 года власти планируют закупить ещё 18 пожарных машин.