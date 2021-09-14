Волжский, Волгоградская область, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Факты подделки официальных документов о прохождении вакцинации от COVID-19 выявили оперативники в одном из медучреждений Волжского Волгоградской области. Поддельные ковид-паспорта получили как минимум 14 граждан, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

Полицейские установили, что 21-летняя сотрудница медицинского учреждения вносила в документацию недостоверные сведения о прохождении вакцинации. «Клиенты» получали сертификаты, а медик — денежное вознаграждение. По меньшей мере 14 граждан получили поддельные ковид-паспорта, точное количество будет установлено в ходе расследования.

Женщина созналась в подделке документов, возбуждено уголовное дело. В полиции обещают дать правовую оценку действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами.