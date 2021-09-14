Район Приамурья выполнил план по вакцинации от COVID-19 на 113,5%
Благовещенск, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 267 204 жителя Амурской области или 50,2% от числа взрослого населения региона. Полностью привиты от коронавируса 48,35% или 221 553 амурчанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства области.
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Активнее всего прививаются жители Селемджинского (план выполнен на 113,5%) и Шимановского (на 95,5%) районов Приамурья. Отстают по числу вакцинированных посёлок Прогресс (46,5%), город Райчихинск (45,8%) и Мазановский район (42,4%).
Как сообщало ИА REGNUM, план по количеству взрослых жителей, поставивших прививки от коронавируса, в Приамурье 10 сентября увеличили до 80%.