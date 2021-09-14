Благовещенск, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 267 204 жителя Амурской области или 50,2% от числа взрослого населения региона. Полностью привиты от коронавируса 48,35% или 221 553 амурчанина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства области.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Читайте также: В Приамурье подняли планку вакцинации от COVID-19

Активнее всего прививаются жители Селемджинского (план выполнен на 113,5%) и Шимановского (на 95,5%) районов Приамурья. Отстают по числу вакцинированных посёлок Прогресс (46,5%), город Райчихинск (45,8%) и Мазановский район (42,4%).

«С начала массовой вакцинации в регион поступило 345 380 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ближайшее время ожидается поступление ещё 69 864 доз вакцины. С ее учётом для полного выполнения плана по вакцинации регион будет обеспечен вакциной на 86%», — сказала первый заместитель министра здравоохранения области Елена Девяткина.

Как сообщало ИА REGNUM, план по количеству взрослых жителей, поставивших прививки от коронавируса, в Приамурье 10 сентября увеличили до 80%.