Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На Камчатке на острове Беринга 14 сентября открыли памятник первому натуралист Георгу Стеллеру и комплекс памяти, посвящённый исследователям морских млекопитающих Командорских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Витюгова Женя На Командорских островах

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«Очень важно, что сегодня с нами потомки Беринга и Чирикова, что память о подвигах мореплавателей живёт, а не просто остаётся страницами истории. Продолжается дело исследователей-натуралистов, которые занимались описанием морских млекопитающих, флоры и фауны, географического устройства этой части мира. На острове развивается заповедник, который тоже продолжает дело Георга Стеллера. Мне хочется, чтобы жители Камчатки почаще задумывались о значении окружающей нас природы и давали пример ответственного отношения к ней», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Глава региона уверен, что мемориальный комплекс станет точкой притяжения для туристов. Автором скульптуры «Георг Вильгельм Стеллер» является московский скульптор Илья Вьюев.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье острова Беринга на Камчатке выбросило 13-метрового горбатого кита, об этом 8 сентября сообщается на странице Командорского заповедника в Instagram.