Кострома, 14 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Число жалоб жителей Костромской области в Госжилинспекцию за январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 23%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Https://adm44.ru ГЖИ Костромской области

За 8 месяцев жилинспекцию направлено 2867 обращений, большая часть из них касалась содержания общего имущества и предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

По итогам жалоб было проведено 658 проверок, в 641 случае выявлены недочёты в работе управляющих организаций. В 157 случаях УК работали без лицензии. Остальные нарушения касались несоблюдения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, непредставления информации в государственную информационную систему ЖКХ, невнимания к правилам содержания домов. На управляющие компании наложили штрафы на общую сумму в 2,2 млн рублей.

Для сравнения, за первые 9 месяцев 2020 года Госжилинспекция выявила 562 нарушения в работе УК. Компании не соблюдали правила технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, порядок раскрытия информации и предоставления коммунальных услуг.