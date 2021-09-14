Киев, 14 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Цены на газ для бытовых потребителей на Украине в осенне-зимний сезон останутся на нынешнем уровне 7,96 гривен за кубометр топлива, несмотря на рекордное подорожание на европейских рынках.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

Об этом на пресс-конференции 14 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что действующая цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК «Нафтогаз» на уровне 7,96 грн до 1 мая 2022 года (порядка $300 за тысячу кубометров). Шмыгаль отметил, что у большинства региональных газоснабжающих компаний Украины цена также зафиксирована в районе 8 грн.

«Мы как правительство и «Нафтогаз» как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится», — заявил он.

Шмыгаль напомнил, что стремительный рост цен на газ в Европе бьет все рекорды, сейчас цена топлива уже превышает $700 за тысячу кубометров. Он не стал объяснять, за счет чего будет компенсирована разница между рыночной ценой газа и ценой, зафиксированной на Украине для населения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине неоднократно заявляли, что нынешний рост цен на газ объясняется заговором со стороны России, которая якобы специально минимизировала транзит газа в ожидании начала работы проекта «Северный поток-2».