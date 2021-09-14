Чебоксары, 14 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Чувашии наложили арест на новый урожай, собранный местным фермером. Причиной стало более 2 млн рублей просроченной задолженности, сообщает управление ФССП по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Урожай

В отношении фермера из Урмарского района приставы возбудили исполнительное производство. В ведомстве отмечают, что он взял в общей сложности 2 млн рублей кредитных средств у банков и индивидуального предпринимателя. Однако долги погашать не спешит.

В рамках производственных действий судебный пристав наложил арест на имущество фермера — новый урожай кормовой культуры семейства бобовых (вика посевная) на сумму 70 тыс. рублей. В управлении уточняют, что 10 тонн урожая было оставлено должнику на ответственное хранение

«Ему предоставили 10 дней, чтобы самостоятельно реализовать имущество и начать выплачивать задолженность», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее индивидуальный предприниматель из Шумерлинского района Чувашии добровольно возместил более 200 тыс. рублей по алиментным платежам. Этому предшествовало предупреждение о том, что при неуплате задолженности будет вынесено постановление о временном ограничении в праве управления транспортным средством.