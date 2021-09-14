Красногорск, 14 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в селе Бужаниново. Об этом 14 сентября сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Ранее с таким требованием выступали местные жители. В ночь с 13 на 14 сентября они провели народный сход. Причиной стало убийство 67-летней пенсионерки двумя мигрантами, проживающими в указанном общежитии.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — сообщил Воробьев.