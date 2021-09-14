Ярославль, 14 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославской области 89 многоквартирных домов исключат из программы капитального ремонта, при этом в программе решено оставить бывшие городские общежития. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный фонд капитального ремонта.

Фонд капремонта

Вопрос актуализации программы капремонта обсуждался на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы. Фонд предлагает исключить из программы 89 многоквартирных домов, в том числе 70 МКД с количество квартир менее пяти, 15 аварийных и подлежащих сносу домов, 1 дом с износом более 70 процентов. Также изначально под исключение из программы капитального ремонта могли попасть и общежития.

«Переговорив с руководством думы по поводу исключения домов, которые имели статус общежития, мы пришли к мнению, что пока их из программы исключать не нужно. Нужно дать поручение органам местного самоуправления провести работу и предоставить в фонд график, когда эти дома, имевшие ранее статус общежития, станут многоквартирными, то есть станут иметь количество более пяти квартир», — заявил директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Роман Гайнутдинов.

Только в Ярославле речь идет о 38 домах, ранее считавшихся общежитиями. В мэрии Ярославля говорят, что занимаются их переводом в статус многоквартирных.

«Фактически это сложившиеся дома с коммунальными квартирами. Вариант, который мы прорабоатывали, с обращением в Минстрой, в Государственную думу, чтобы изменить это на законодательном уровне, к сожалению, не закончились успехом. Поэтому, мы идем путем по перенумерации. Мы обследовали все 38 домов, по ряду домов мы прошли перенумерацию. Дальше мы занимаемся с Росреестром. Работа длительная», — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталия Шетнева.

Возможно, что столь длительная процедура перехода и не понадобиться. Если появятся судебные прецеденты.

«Сейчас есть еще и судебные дела, где представители общежитий пытаются доказать, что без этих пяти квартир они имеют права находится в программе капремонта. Областной суд принимал решение, и оно положительное по отношению к жителям. Если все состоится, то у нас будет определенная практика. Цели просто исключить — нет», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Помимо исключения домов в программу капремонта, наоборот, включены 132 МКД общей площадью 405,6 квадратных метра.

«Это объекты вновь выявленные и введенные в эксплуатацию после строительства. Информация от органов местного самоуправления о новых домах поступает несвоевременно. Например, в Ярославле на улице Звездная, 3 корпус 4 введен в эксплуатацию в 2014 году. Данные по его включение в программу капремонта поступили только в 2020 году. Таким образом, срок оплаты взносов для жителей дома наступит через 10 лет после его постройки. Таких идентичных домов достаточно много по области. При включении в программу жители могли бы раньше получить возможность накопить средства на капитальный ремонт», — заявил глава регионального фонда капремонта Роман Гайнутдинов.

Также фонд перенес сроки замены лифтового оборудования по 109 многоквартирным домам на период после 2022 года. Аналогичный перенос в связи с дефицитом финансирования оформлен по ремонту 3753 многоквартирных домов.