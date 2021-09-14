Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Стоимость лабораторных исследований молока в Ростовской области сократилась вдвое. Воспользоваться льготой смогут владельцы личных подсобных хозяйств. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской ветеринарии 14 сентября.

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Стоимость лабораторных исследований сырого молока для владельцев личных подсобных хозяйств снижена с 790 до 390 рублей. Об этом говорится в документе за подписью исполняющего обязанности директора Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Алексея Васильева.

Меры приняты в связи с расширением перечня необходимых анализов и, как следствие, возросшей финансовой нагрузкой на фермеров.